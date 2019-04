Nieuwe beelden bewijzen waarom slachtoffer van zijn laatste frats zo bang was van Conor McGregor TV

11 april 2019

16u06 0 Meer sport Camerabeelden aan het Fontainebleau Hotel in Miami Beach hebben geregistreerd hoe Conor McGregor de gsm van een van zijn fans kapotsloeg en deze vervolgens doodleuk meenam. De beelden zijn openbaar gemaakt door MMA Focus en daarop is duidelijk te zien Camerabeelden aan het Fontainebleau Hotel in Miami Beach hebben geregistreerd hoe Conor McGregor de gsm van een van zijn fans kapotsloeg en deze vervolgens doodleuk meenam. De beelden zijn openbaar gemaakt door MMA Focus en daarop is duidelijk te zien waarom slachtoffer Ahmed Abdirzak zo schrok van de kooivechter

Bijna een maand geleden zorgde Conor McGregor voor een zoveelste opstootje buiten het octagon. Op nieuwe videobeelden van de bewakingscamera aan het Fontainebleau Hotel is te zien hoe McGregor en zijn entourage toekomen om er de nachtclub ‘LIV’ te bezoeken. Enkele fans stonden de Ier vol bewondering te filmen bij zijn aankomst. Onder hen: Ahmed Abdirzak die McGregor ineens op zich zag afkomen. Het lijkt alsof de kooivechter Abdirzak’s hand wilde schudden, maar in plaats daarvan had hij het op diens gsm gemunt. Die sloeg hij staalhard uit de handen van Abdirzak, waarna hij er nog enkele keren zijn voet op zette. Vervolgens nam McGregor de gsm gewoon mee.

Abdirzak probeerde tevergeefs zijn smartphone, waar foto’s van zijn zoontje op stonden, nog terug te krijgen. Maar McGregor’s bodyguards duwden de verontwaardigde fan weg. Hij vreesde vooral om zelf klappen te krijgen van The Notorious. “Hij is een hele gevaarlijke gangster. Zijn bijnaam heeft hij niet gestolen. Ik dacht dat hij me ging slaan, omdat zijn ogen wijd open stonden. Hij was echt woest. Ik weet niet of hij onder invloed van drank of drugs was, maar hij zag er f**ked uit. Het laatste wat ik wilde was klappen krijgen.”

“Hiervoor gaat Conor de cel niet in”

McGregor werd voor deze actie gearresteerd, maar kwam al snel vrij door een borgsom te betalen van omgerekend 11.100 euro. Toch moet hij zich nog voor de rechtbank in Miami verantwoorden, maar daar ligt de voormalige UFC-kampioen niet wakker van. Hij gaf al aan niet op het proces aanwezig te zullen zijn. Nochtans hangt er een maximumstraf van zes jaar gevangenis boven zijn hoofd. Zijn advocaat, Sam Rabin, behoudt alvast het vertrouwen in een goede afloop. “Ik denk dat we de zaak succesvol kunnen verdedigen, ik zie hem hiervoor niet achter tralies belanden.”