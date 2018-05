Nieuw wereldrecord voor Peter Genyn op 100 meter rolstoelsprint TLB

26 mei 2018

13u34

Bron: Belga 0 Meer Sport Op de World Para Athletics Grand Prix in Notwill (Zwitserland) reed Peter Genyn naar een nieuw wereldrecord op de 100 meter rolstoelsprint. In 20.07 kwam hij als eerste over de streep. Net als op de 200 meter haalde hij het vlot voor zijn Finse rivaal Toni Piispanen. "Als vertrouwensboost kan dit wel tellen", liet Genyn na afloop optekenen.

De Kalmthoutenaar was erg opgetogen na zijn race. "Fysiek ben ik echt dik in orde en de omstandigheden zijn hier ideaal. Er was weinig wind en de baan is erg snel. Als vertrouwensboost kan dit wel tellen. Het was echt perfect. Ik heb deze winter een enorme stap gezet door mijn trainingsschema aan te passen in overleg met de trainer en de topsportcoördinator. Dat loont nu. Iedereen vraagt naar die magische grens van twintig seconden, maar eigenlijk ben ik er niet echt mee bezig. Het zou wel mooi zijn, want als eerste onder die grens duiken, dat pakt niemand jou nooit meer af."

Peter Genyn verkeert in bloedvorm en die verzilverde hij eerder deze maand al in een wereldrecord op de 100 meter (20.41) in Brugge. Vrijdag snelde hij op de 200 meter naar zijn tweede beste tijd ooit en liet hij al zijn concurrenten ver achter zich. Zondag komt Genyn in actie op de 400 meter rolstoelsprint.