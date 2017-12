Nieuw supergevecht in de maak? Bokslegende Pacquiao benadert McGregor voor kamp in april XC

11u06

Bron: Daily Mail 1 Photo News Meer Sport Manny Pacquiao onthult dat er gesprekken zijn geweest met UFC-ster Conor McGregor over een kamp in april 2018. "Het is voorlopig nog wachten op vervolggesprekken. Als we erover kunnen onderhandelen, heb ik geen probleem. Het is oké voor ons allebei”, aldus de Filipijnse bokslegende.

Pacquiao had opgevangen dat McGregor tegen hem wil boksen, waarna de Filipijn twee weken terug een opmerkelijke tweet de wereld instuurde. “Happy Thanksgiving @TheNotoriousMMA. Stay fit my friend. #realboxingmatch #2018”, klonk het. Op dat moment draaide de geruchtenmolen op volle toeren, maar die verrassende post werd niet ‘au sérieux’ genomen. Tot nu. Na een gesprek tussen beide kleppers mag de bokswereld zich mogelijk opmaken voor een nieuwe superkamp. Datum: april volgend jaar.

Happy Thanksgiving @TheNotoriousMMA Stay fit my friend. #realboxingmatch #2018 pic.twitter.com/3ze20fZgpe Manny Pacquiao(@ mannypacquiao) link

McGregor en Pacquiao verloren allebei hun ‘Fight of the Century’ van Floyd Mayweather. De Filipijn ging ten onder op 2 mei 2015, de Ier verloor op 26 augustus dit jaar. Die laatste lijkt in principe ook kansloos tegen Pacquiao, al moest de Filipijn in juli -om de WBO-titel bij de weltergewichten- ietwat verrassend de duimen leggen voor Jeff Horn. Daarnaast wordt Pacquiao er ook niet jonger op – volgende week 39.

Afwachten dus op volgende gesprekken. Ter info: Pacquiao is een held in eigen land en won in zijn carrière 59 bokspartijen, hij verloor er slechts 6. Hij is daarnaast de eerste en enige bokser die wereldtitels behaalde in acht verschillende gewichtsklassen. McGregor bokste niet meer sinds 'The Money Fight' tegen Mayweather.

