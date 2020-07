Nieuw atletiekfenomeen? 400 meter-specialist loopt beste jaartijd op 100 meter en vervoegt Van Niekerk met indrukwekkende statistiek Redactie

21 juli 2020

09u07 2 Atletiek Michael Norman heeft op een atletiekmeeting in Fort Worth in Texas de beste jaartijd op de 100 meter neergezet. De 22-jarige Amerikaan, die vooral uitkomt op de 400 meter, liep naar een tijd van 9'86".

Met die chrono verbeterde Norman zijn eigen persoonlijke record, van 10.27 dat hij liep in 2016, ruim. Sindsdien was Norman nooit meer actief op de 100 meter in wedstrijdverband. Ter herinnering: het wereldrecord van Usain Bolt is 9.58.

Norman is nog maar de tweede atleet in de geschiedenis die erin slaagt om onder de 10 seconden te lopen op de 100 meter, onder de 20 seconden op de 200 meter en onder de 44 seconden op de 400 meter. Olympisch kampioen op de 400 meter Wayde van Niekerk was de eerste sprinter die dat voor elkaar kreeg. Vorig jaar won Norman in juni tijdens de Diamond League-meeting in Rome de 200 meter in 19.70. Minder dan twee maanden eerder finishte hij in Torrance (Californië) op de 400 meter in 43.45.

1st 100m in four years and Michael Norman drops a WORLD LEAD 9.86 (+1.6) also a 10.03 for Rai Benjamin.

🎥 @Mike_Norman22 pic.twitter.com/PYnvM8q7LT FloTrack(@ FloTrack) link

The sub-10, sub-20, sub-44 club.



Michael Norman becomes the 2nd man after Wayde van Niekerk to join the club. pic.twitter.com/YqqcS1Bhss trackfanman(@ trackfanman) link