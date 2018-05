Niet voor de gevoelige kijker: MMA-vechter loopt na kniestoot afgrijselijk gapende wonde op aan wenkbrauw Hans Op de Beeck

01 mei 2018

13u16 4

Op 16 juni vindt Cage Warriors 94 plaats in de Antwerpse Lotto Arena. Afgaande op wat er zich het voorbije weekend tijdens nummer 93 in het Zweedse Göteborg plaatsvond, mogen de fans zich opmaken voor spektakel. Na de partij bij de weltergewichten tussen thuisvechter Hakon Foss en de Engelsman Jack Mason wordt er gesproken van de vreselijkste blessure ooit in het MMA.

CRAZY finish here at #CW93! 😱



Was that the highlight of @HaakonFoss' career?? 👏 pic.twitter.com/wIOJYssbJO — Cage Warriors (@CageWarriors) 28 april 2018

Mason kreeg een zware kniestoot net boven het oog te verwerken, waarna scheidsrechter Marc Goddard enkele tellen later logischerwijs een einde maakte aan de kamp. Terwijl het voor Foss de eerste grote zege was, liet Mason zijn 17de nederlaag optekenen tegenover 29 zeges en een draw. Maar vooral de video die collega-vechter John Maguire achteraf postte van de blessure, wordt druk besproken. Daarin is de afgrijselijk grote gapende wonde van Mason te zien. "Ik moet dringend leren hoe te verdedigen op aanvallen met de knie", was de reactie van Mason via Twitter.

Warning this is up there with some of the worst cuts iv seen in mma my friend @JackStoneMason tonight @CageWarriors 🤢🤕 #CW93 #MMA pic.twitter.com/Xk1LW2DxrD John Maguire(@ MaguireTheOne) link

De reacties van de MMA-fans liegen er niet om. Van "Het verschrikkelijkste wat ik in mijn leven gezien heb" over "gaat deze wonde ooit nog wel herstellen?" tot "dit deed me bijna braken". UFC-vechter Damien Brown vindt het alvast knap van Mason dat hij er zo sterk onder blijft. "Dat is een lelijke blessure man - chapeau dat je zo kalm blijft."