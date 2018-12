Niet Nafi Thiam, wél Caterine Ibarguen is Atlete van het Jaar YP

Nafissatou Thiam volgt zichzelf niet op als Wereldatlete van het Jaar. De prijs ging vandaag op de IAAF Athletics Awards in Monaco naar de 34-jarige Colombiaanse Caterine Ibarguen, Diamond League-winnares in zowel het verspringen als het hoogspringen. Wereld-, olympisch- en Europees kampioene Thiam was dit jaar opnieuw genomineerd, net als de Keniaanse steepleloopster Beatrice Chepkoech, de Bahamaanse sprintster Shaunae Miller-Uibo en de Britse sprintster Dina Asher-Smith, die eind oktober tot Europees Atlete van het Jaar verkozen werd.

De 19-jarige Duplantis en de Amerikaanse horde-loopster Sydney McLaughlin, eveneens 19 jaar, zijn de “rijzende sterren” van 2018.

Bij de mannen ging de prijs naar de Keniaanse marathonloper Eliud Kipchoge. De 34-jarige Kipchoge won dit jaar de marathons van Londen en Berlijn. In de Duitse hoofdstad zette hij met 2u01:39 een wereldrecord neer. Kipchoge kreeg de voorkeur op de Amerikaanse sprinter Christian Coleman, de Zweedse polsstokspringer Armand Duplantis, de Franse tienkamper Kevin Mayer en de Qatarese hordeloper Abderrahman Samba. Op de erelijst volgt hij de Qatarese hoogspringer Mutaz Essa Barshim op.

De laureaten werden door drie partijen gekozen. De stemmen van de Raad van Bestuur van de IAAF telden voor 50 procent mee, die van de leden van de IAAF voor 25 procent, net als de publieke stemmen (via Twitter en Facebook).