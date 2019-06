Niet lang geleden postte hij dit hopeloze bericht, nu klopt Mexicaanse dikkerd bokskampioen Joshua ODBS

03 juni 2019

12u09 4 Boksen En of er nog verrassingen zijn in het boksen. Andy Ruiz (29) verbaasde waarschijnlijk zichzelf en al helemaal de hele wereld, toen hij het ongenaakbaar lijkende zwaargewicht Anthony Joshua zijn eerste professionele nederlaag toediende. Technische knock-out in ronde zeven, nadat de Brit tot viermaal toe tegen het canvas ging. Afgaande op de fysiek van de Mexicaan, 121 kilogram voor 1m88, en al zeker enkele van zijn Instagram-posts een stunt van formaat.

Exact 309 weken geleden -de post is nog steeds zichtbaar als je wat scrollt- zette Andy ‘The Destroyer’ Ruiz bij onderstaande foto. “Even chillen nadat ik naar de wc ben geweest.” Gevolgd door een lachsalvo... Net die man maakte zaterdagavond, even na de kamp Persoon vs Taylor, een einde aan de ongeslagen status van Anthony Joshua. De geweldig fit ogende krachtpatser die onder andere al de scalp van Wladimir Klitschko na een heroïsche kamp pakte.

Maar Joshua, negen kilogram lichter dan Ruiz en tien centimeter groter, moest zich nu gewonnen geven tegen zowaar de vervanger van de op doping betrapte Jarrell Miller. Pas vijftien weken geleden wist Ruiz dat hij zijn kans kon gaan, maar nadat Joshua twee keer tegen de grond ging in ronde drie en twee keer in ronde zeven, maakte de ref er een einde aan. Een van de grootste verrassingen ooit uit de bokssport. Plots gaat Ruiz door het leven als de kampioen bij de zwaargewichten voor de bonden WBA, IBF en WBO. Nog geen Mexicaan die hem dat ooit voordeed.

Ruiz, die nog nooit een bokser uit de top tien had geklopt, stelde in een eerder interview aan de Telegraph dat hij altijd onderschat wordt wegens de overtollige kilo’s die hij meezeult, maar dat zijn techniek, mentaliteit en geduld om te wachten op het juiste moment, loont. Dat weet nu ook Joshua. Die heeft wel kans op snelle rehabilitatie. In november of december volgt er meer dan waarschijnlijk een rematch.

“Avonden als deze zijn de reden waarom ik van gevechtssporten houd”, aldus UFC-specialist Joe Rogan. “Er wordt mij dikwijls gevraagd ‘wie gaat er winnen’? Maar dan zeg ik altijd dat ik dat niet weet. ‘Daar moeten we ze voor zien vechten’, antwoord ik ook. Natuurlijk zijn er soms kampen waarvan je zeker weet wie er gaat winnen. Maar dan komt er plots iemand als Andy Ruiz en die zet de hele bokswereld op zijn kop en zorgt voor een enorme schok.”

“Hier heb ik altijd van gedroomd sinds ik zes jaar was”, was de eerste reactie van Ruiz. “Hier heb ik al die tijd voor gewerkt. Al kan ik het nauwelijks geloven. Dit is Mexicaanse geschiedenis. Ik zag in ronde zeven dat Joshua gekwetst was en besloot vanaf dan niet meer af te laten. Alles geven wat ik had en hem nog meer opjagen. Me houden aan mijn wedstrijdplan en het lichaam het werk laten doen. Hij slaat natuurlijk geweldig hard, daarom moest ik slim zijn. Soms vond ik dat hij zich iets te veel ‘open’ stelde, zodat ik kon counteren. Daarom heb ik iemand als Joshua kunnen kloppen, ook omdat ik een Mexicaanse krijger ben. Ik heb het Mexicaanse bloed in me. Dat heb ik hier wel bewezen.”