Niels Van Zandweghe en Tim Brys rukken in lichte dubbeltwee op naar kwartfinales - Tibo Vyvey naar herkansingen in de skiff



MMP

25 augustus 2019

12u23

Niels Van Zandweghe (Brugse TR) en Tim Brys (KR Club Gent) hebben zich zondag op het WK roeien in het Oostenrijkse Linz geplaatst voor de kwartfinales in de lichte dubbeltwee. Skiffeur Tibo Vyvey moet naar de herkansingen.

Van Zandweghe en Brys haalden het in de voorwedstrijd vrij makkelijk en plaatsten zich zonder echt voluit te moeten gaan. De kwartfinale volgt woensdag.

Tibo Vyvey heeft zich zondag op het WK roeien in het Oostenrijkse Linz niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales in de skiff lichtgewicht. De pas 18-jarige Vyvey eindigde in zijn voorwedstrijd als vierde, en moet naar de herkansingen. Die volgen maandag.