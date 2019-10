Nicolas Colsaerts wint voor het eerst in zeven jaar na razendspannende slotfase: “Dit is zeer emotioneel” YP

20 oktober 2019

16u53

Nicolas Colsaerts heeft het Amundi Open de France golftoernooi (1,6 miljoen euro) op zijn naam geschreven. Voor de 36-jarige Brusselaar is het zijn derde overwinning op de European Tour. Eerder won hij in 2011 de China Open en een jaar later het World Match Play Championship in Malaga.

Colsaerts kwam na de tweede ronde aan de leiding en gaf die niet meer uit handen op de Golf National in Guyancourt nabij Parijs. In de eindstand totaliseerde hij 272 slagen, twaalf onder par. Hij haalde het met een slag voorsprong op de Deen Joachim B. Hansen. De Zuid-Afrikaan George Coetzee werd derde op twee slagen.

Colsaerts begon goed aan zijn slotronde. Zo putte hij op zijn eerste hole een birdie weg waar zijn dichtste concurrent, George Coetzee, een bogey op zijn kaart moest schrijven. Meteen telde de Brusselaar vijf slagen voorspong. Colsaerts ging echter op hole twee in de fout waar Coetzee een birdie lukte. Op de derde hole, een par-5, scoorden beide spelers een birdie. Vanaf de vijfde hole liep het weer fout voor onze landgenoot. Zo moest hij op de holes vijf, zes en twaalf drie bogeys incasseren. De 33-jarige Coetzee putte daarentegen op de holes negen, tien en elf drie birdies weg en wipte op een over Colsaerts.

Op hole dertien nam onze landgenoot de draad weer op met een birdie, waarna hij op de veertiende hole een eagle wegputte. Colsaerts pakte terug de koppositie,maar niet voor lang. Zo moest hij op hole vijftien een dubbele bogey op zijn kaart schrijven en was het niet Coetzee maar de Deen Joachim B. Hansen die met drie birdies op een rij leider werd. Laatstgenoemde, die aan een sterk seizoen bezig is, moest echter op de zeventiende hole een dubbele bogey incasseren waarmee Colsaerts opnieuw de leiding nam. Op de twee laatste holes kon ‘Cols’ de par houden wat meteen goed was voor zijn derde zege op het European Tourcircuit.

“Dit toernooi winnen is zeer emotioneel”

Nicolas Colsaerts was erg geraakt na zijn eindzege. “Dit is een zeer speciale dag voor mij,” zei de Brusselaar. “Ik kom hier al jaren en dit toernooi winnen, is zeer emotioneel. Ik ben namelijk Franstalig en de mensen hier stonden achter mij. De laatste ronde was echt speciaal. Ik neem meteen vijf slagen voorsprong, maar het putten was aanvankelijk niet goed waardoor ik op de twaalfde hole al twee slagen goed moest maken op Coetzee. Na een birdie op dertien en een ship die goed was voor een eagle, op veertien, stond ik weer aan de leiding. Op de vijftiende hole liep het nog fout maar ook de concurrentie liet het afweten.”

Voor Colsaerts is deze zege zeer belangrijk. Na zijn eerste European Tour-winst sinds 2012 en een pak ereplaatsen heeft hij nu zijn de derde overwinning beet op het European Tourcircuit. Meteen is hij nu zeker van zijn tourkaart voor het volgende seizoen, hij klimt namelijk van de 114e naar de 53e plaats. 61 jaar na Flory Van Donck die drie keer de Open de France won, waarvan zijn laatste in 1958, staat er terug een Belg op het hoogste schavotje.

Ook Thomas Detry deed het meer dan behoorlijk. Zo lukte de 26-jarige nog een slotronde van 68 slagen, drie onder par, waarmee hij nog zeven plaatsen winst maakte en op een gedeelde achtste plaats eindigde. Thomas Pieters noteerde nog een laatste van 71 slagen par, waarmee hij ook nog zes plaatsen goed maakte en uiteindelijk op een gedeelde 26e stek eindigde.