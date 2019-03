Nicolas Colsaerts is derde na eerste dag Qatar Masters golf YP

07 maart 2019

17u30

Bron: Belga 0 Meer Sport Nicolas Colsaerts is in Doha goed van start gegaan op het Qatar Masters (European Tour/1,75 miljoen dollar). De 36-jarige Brusselaar kwam rond in 68 slagen, vier onder par, en staat daarmee op een gedeelde derde plaats, op één slag van de Spanjaard Adri Arnaus en de Zuid-Afrikaan Justin Walters. Thomas Pieters en Thomas Detry hadden allebei 70 slagen nodig en delen de 29e plaats.

Colsaerts moest op de tweede hole een bogey op zijn kaart schrijven, maar herpakte zich en putte op zijn laatste tien holes vijf birdies weg. Op de laatste hole kreeg hij nog de kans om de leiding te nemen, maar miste hij zijn birdieputt. "De wind maakte het lastig, maar ik heb hier al dikwijls gespeeld en wist dat de eerste negen holes moeilijker zijn dan de laatste negen, als de wind staat zoals vandaag", verklaarde Colsaerts. "Ik had er dus vertrouwen in dat er op het einde nog birdiekansen gingen komen. Ik heb het hier in het verleden al goed gedaan en kon op mijn ervaring terugvallen. Wat niet wegneemt, dat het moeilijk spelen bleef. Volgens de weersverwachtingen was dit de winderigste dag van de week, de volgende dagen zal het dus wellicht iets makkelijker zijn. Ik ben alvast blij dat ik deze uitdaging tot een goed einde heb kunnen brengen."

"Dit seizoen heb ik nog geen enkele keer de cut gemist. Dat is prima, toch kan het nog een pak beter. Zondag hoop ik hier mee te spelen voor een plaats in de top van het klassement.”