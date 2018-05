Nicolas Colsaerts grijpt in Schilde naast halve finales van Belgian Knockout TLB

20 mei 2018

13u13

Bron: Belga 0 Meer Sport Nicolas Colsaerts heeft zich niet kunnen plaatsen voor de halve finale op het Belgian Knockout golftoernooi (European Tour/1.000.000 euro), dat plaatsvindt op de Rinkven International golfbaan in Schilde.

De 35-jarige Brusselaar, die aan een sterk toernooi bezig was, moest in de Engelsman James Heath met één slag zijn meerdere erkennen. Beide spelers noteerden op de eerste twee holes par, waarna ze op de par-3 een birdie lukten. De 35-jarige Heath, die zich na een playoff kon plaatsen voor de knockout-fase, putte op de vierde hole andermaal een birdie weg. Colsaerts, die na een sterke achtste finale de Deen Joachim B. Hansen versloeg, miste op de vijfde hole zijn parputt, waarna ook Heath zich op de zesde hole liet betrappen op een foutje. Op de zevende hole lukte beide spelers een birdie maar Heath sloeg nogmaals toe met een birdie op de achtste hole. Met nog één hole te spelen was de voorsprong voor Heath twee slagen. Colsaerts moest nu minstens een birdie maken op de laatste hole en rekenen op het falen van de Londenaar. Colsaerts deed wat hij moest doen met een knappe acht meter birdieputt, maar Heath noteerde par voor winst.

"Natuurlijk ben ik teleurgesteld", verklaarde Colsaerts. "Als je in deze formule op achterstand komt, met slechts negen holes te spelen, mag je echt geen fout meer maken. Op de vijfde hole moest ik een bogey op mijn kaart schrijven en op de zevende hole, een par vijf, speel ik de bal iets te kort naar de green, maar voor de rest deed ik wat ik moest doen. Ik vind het vooral jammer voor het fantastische publiek dat mijn het ganse toernooi steunde."