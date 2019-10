Nicolas Colsaerts blijft schitteren en zit nog steeds op leiderstroon van Franse Open Redactie

19 oktober 2019

18u43

Bron: Belga 0 Golf Nicolas Colsaerts blijft zijn koppositie succesvol verdedigen op het Open de France golftoernooi (European Tour/1.6 miljoen euro). Op de Golf National in Guyancourt, nabij Parijs, zette de 36-jarige Brusselaar een derde ronde neer van 67 slagen waarmee hij, met nog een ronde te spelen, drie slagen voorsprong telt op de naaste concurrentie.

De 36-jarige Brusselaar, die op dag twee met een ronde van 66 slagen de leiding deelde met de Zuid-Afrikaan George Coetzee, liep andermaal een sterke ronde waarin hij vijf birdies wegputte en een bogey op zijn kaart moest schrijven.

In de tussenstand telt de tweevoudige European Tourwinnaar drie slagen voorsprong op Coetzee die moest tevreden zijn met een ronde van 70 slagen. Op vier slagen volgen de Welshman Jamie Donaldson en de Amerikaan Kurt Kitayama.

"Ik heb wederom een goede dag achter de rug," verklaarde Colsaerts na afloop. "Ik heb nooit naar het scorebord gekeken. Ik ben hier om een missie te voltooien. In het begin van mijn ronde was het net als gisteren moeilijk spelen, nadien liep het iets vlotter. De Golf National is gewoon een moeilijke baan en je mag absoluut je focus niet verliezen. Ik raak de bal goed en heb ook mijn emoties onder controle. Dit toernooi is een van de oudste toernooien op het circuit en dit op mijn palmares schrijven zou gewoon fantastisch zijn. Ik mag er echter niet te veel aan denken en gewoon spelen zoals tijdens de eerste drie dagen."

Voor Colsaerts zou een overwinning net op tijd komen. Met zijn 114e plaats op de European ranglijst is hij nog niet zeker van zijn Tourkaart voor het volgende seizoen. Een overwinning zou meteen goed zijn voor een plaats in de top-60 en zekerheid geven van zijn Tourkaart voor de volgende twee seizoenen. Voor Colsaerts is het ondertussen al 404 weken geleden dat hij van een overwinning mocht proeven. Zo won hij in 2011 de China Open waarna hij in 2012 de World Match Play op zijn naam schreef. Hij maakte dat jaar ook nog deel uit van het winnende Ryder Cup team.

Thomas Detry zette een derde ronde neer van één onder par en dit na vier birdies en drie bogeys. De 26-jarige Brusselaar moest twee plaatsen inleveren, maar blijft zijn plaats in de top 15 behouden. Detry telt negen slagen meer dan Colsaerts.

Thomas Pieters, die onlangs de Czech Masters won, noteerde net als tijdens zijn tweede ronde een score van 69 slagen, twee onder par. De 27-jarige Antwerpenaar putte vijf birdies weg waartegen hij drie keer in de fout ging. Pieters klimt van de 47e naar de 35e plaats.