NHL-wereld in shock: uithangbord Bouwmeester krijgt hartaanval tijdens wedstrijd

12 februari 2020

Opschudding in de NHL. Tijdens de wedstrijd tussen de St. Louis Blues en de Anaheim Mighty Ducks zakte ijshockeyspeler Jay Bouwmeester (36) in elkaar na een hartaanval. De Canadees werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is opnieuw aan de betere hand.

Wat een mooi affiche in het ijshockey moest worden, werd er één in mineur. Jay Bouwmeester, verdediger van de regerend kampioen St. Louis Blues, kreeg een hartaanval. Toen de wedstrijd goed en wel 6 minuten bezig was, zakte hij in elkaar op de bank. Zijn ploeggenoten riepen onmiddellijk om hulp. Bouwmeester werd met een brancard van het veld gehaald en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De wedstrijd werd uiteraard gestaakt.

De toestand van de Canadees zou ondertussen weer stabiel zijn. Volgens Doug Armstrong, algemeen manager van de Blues, was Bouwmeester “wakker en aanspreekbaar” toen hij bij het ziekenhuis arriveerde. Hij kon ook zijn armen en benen bewegen. “Dankzij onze medische staf en die van Anaheim hebben we Jay snel kunnen stabiliseren”, zei Armstrong.

Triple Gold Club

Bouwmeester is een begrip in het ijshockey. Vorig seizoen schreef de Canadees geschiedenis door bij de St. Louis Blues kampioen te spelen. Dat was een unicum voor de club. Maar ook met de nationale ploeg van Canada kende Bouwmeester grote successen. Hij werd er twee keer wereld- en één keer olympisch kampioen. Daarmee behoort hij tot een illuster rijtje. De zogenaamde Triple Gold Club: spelers die naast de NHL-titel ook het wereldkampioenschap en Olympisch goud wonnen.

Jay Bouwmeester collapses on the Blues bench. Game has been delayed pic.twitter.com/wOJkAFANCT Brady Trettenero(@ BradyTrett) link