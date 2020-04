NHL-speler op amper 25-jarige leeftijd overleden na hersenbloeding XC

11 april 2020

18u49

Bron: Belga 2 NHL De Canadese NHL-speler Colby Cave, die met een hersenbloeding in een kunstmatige coma lag, is vandaag op 25-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn team Edmonton Oilers bevestigd.

"Het is met grote droefenis dat we jullie laten weten dat Colby Cave vanochtend vroeg overleden is", klinkt het in een mededeling van de familie die de Oilers publiceerden.

Cave verbleef thuis in Toronto in isolatie, wegens de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Om die reden ligt ook de NHL(National Hockey League)-competitie stil. Begin deze week werd hij echter slachtoffer van een hersenbloeding. Hij onderging dinsdag een operatie en lag sindsdien op de afdeling intensieve zorgen.

Deze jaargang was Cave goed voor een doelpunt in elf wedstrijden. Het was zijn tweede seizoen bij Edmonton, nadat hij overkwam van Boston Bruins.

Rest in peace, Colby Cave. 🖤 https://t.co/oHBUdNAGII Edmonton Oilers(@ EdmontonOilers) link