Ngabu is Europese titel bij cruisergewichten kwijt na technische knock-out GVS

26 oktober 2019

23u36 2 Bokssport Yves Ngabu is zijn Europese titel bij de cruisergewichten kwijt. De West-Vlaming verloor in de Londense O2 Arena zijn titelkamp tegen de Brit Lawrence Okolie. Een technische knock-out deed hem de das om. Ngabu heeft 21 profkampen op de teller en keek nu tegen zijn eerste nederlaag aan.

“Ik denk niet dat hij me gaat kunnen onttronen. Okolie heeft immers nog nooit gevochten tegen iemand die zo hard slaat als ik”, verkondigde Ngabu voor het kamp. Onze landgenoot had al twee keer met succes zijn Europese titel verdedigd, maar een derde keer was er teveel aan. Na veel duw-en trekwerk in de eerste ronden kreeg Ngabu het in de zevende ronde bijzonder lastig. Na een spervuur aan slagen van Okolie was Ngabu zelfs helemaal het noorden kwijt. De scheidsrechter aarzelde niet en riep Okolie uit tot winnaar met een technische knock-out. Volgens de Monegaskische official was de Belg niet in staat om verder te boksen.

Steve Jamoye, die de WBA Continental-titel bij de weltergewichten van Conor “The Destroyer” Benn ambieerde, werd in de vierde ronde door de Brit K.O. geslagen. Benn verloor nog nooit in 16 kampen (11 keer zege met K.O.). Op het palmares van Jamoye staan 26 overwinningen, 8 nederlagen en 2 onbesliste kampen.