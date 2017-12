Ngabu en Battelo kampen eind januari in Belgisch duel om Europese titel: "Echt unicum voor ons land" Redactie

16u01

Bron: Belga 0 Facebook Antwerps Boksgala Meer Sport De zevende editie van het Antwerps boksgala pakt uit met een bijzondere Europese titelkamp (EBU) bij de cruisergewichten (-90,7 kg). Op zaterdag 27 januari staat Yves Ngabu in de ring van de Arenahal in Deurne tegenover challenger Geoffrey Battelo.

"Deze Europese titelstrijd is een echt unicum voor ons land. Temeer er twee Belgen zullen kampen voor de titel. Dit is ongezien en daarom ook verwacht ik een volgelopen Arenahal", zegt organisator Renald De Vulder vandaag bij de voorstelling van het evenement op Linkeroever.

De 29-jarige Ngabu won zijn vorige achttien kampen, waarvan dertien met KO, en is nog ongeslagen. Battelo (38) heeft al 37 profgevechten achter de rug en won er daarvan 32.

"Ik ken Battelo heel goed. Hij beweegt bijzonder goed en heeft een enorm harde punch. Bovendien heeft hij pakken meer ervaring", weet Ngabu, die ook voetbalt bij de West-Vlaamse eersteprovincialer Zwevezele. "Ik werk hard en ga van mijn eigen sterkte uit. Toen ik zestien of zeventien was, ging ik al naar kampen van Battelo kijken. Ik hoef dus geen dvd's van hem in actie te zien. Al zijn bewegingen ken ik uit het hoofd. Ik ken zijn sterke kanten, maar bovenal ook de mindere kanten. Ik ga me honderd procent geven om die titel binnen te halen."

Naast de titelstrijd tussen Ngabu en Battelo staan er ook nog wedstrijden met Meriton Karaxha en Matingu Kendele en een kamp bij de dames met Najat Nasnouni op het programma. Tegen wie Karaxha, Kendele en Nasnouni zullen boksen is nog niet bekend.