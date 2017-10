NFL-speler staat volledig jaarloon af Valerie Hardie

Chris Long (links) heeft het hart duidelijk op de juiste plaats. Chris Long, verdediger bij de NFL-club Philadelphia Eagles, heeft het hart duidelijk op de juiste plaats. De 32-jarige speler staat zijn volledig jaarloon af aan educatieve doelen.

Zijn eerste zes looncheques had Chris Long al afgestaan. Vandaag besliste hij om ook alle andere van 2017 over te maken aan een fonds dat studiebeurzen zal toekennen aan de universiteit van Charlottesville, Virginia. Long tekende bij de Eagles een contract van twee jaar, ter waarde van 4,5 miljoen dollar: een basisloon op jaarbasis van 1 miljoen dollar, een tekenbonus van 500.000 dollar en nog een gegarandeerde premie van 1,5 miljoen dollar. Hij speelt dit jaar gratis.

Long maakte eerder al duidelijk dat hij als sporter een maatschappelijke bijdrage wil leveren. Dat deed hij met de oprichting in mei 2015 van zijn eigen fonds dat onder meer geld helpt inzamelen voor een project dat in Oost-Afrika waterputten bouwt. Nu richt hij zich op educatieve doelen. "Mijn vrouw en ik zijn vurige voorstanders van onderwijs als een middel tot verbetering en gelijkheid, dat de veranderingen kan teweegbrengen die dit land zo nodig heeft", legde Long uit.



Long besloot in augustus voor het eerst om geld over te maken aan educatieve doelen na de gewelddadige clash tussen extreemrechtse en anti-racistische betogers in Charlottesville. "Mijn thuisstad is een fantastische plek en ik heb de indruk dat de mensen een verkeerd beeld kregen van waar de inwoners voor staan." Long geeft alvast een ander beeld.