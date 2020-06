NFL maakt 250 miljoen dollar vrij in strijd tegen racisme Redactie

12 juni 2020

09u09

Bron: Belga 0 Meer sport De National Football League NFL maakt de komende tien jaar 250 miljoen dollar (221 miljoen euro) vrij voor de strijd tegen racisme, zo maakte de organisatie bekend.

De bekendmaking van de actie komt er nadat bestuurslid Roger Goodell eerder had toegegeven dat de NFL een fout had gemaakt door vreedzaam protest tegen racisme niet aan te moedigen. Hij kwam tot die conclusie nadat de zwarte Amerikaan George Floyd door politiegeweld om het leven was gekomen.

“Met het fonds willen we meer inspanningen leveren voor sociale rechtvaardigheid en systematisch racisme bestrijden”, zo klinkt het in de mededeling van de NFL. “De bond en de clubs blijven samenwerken met de spelers om programma’s voor hervormingen in het strafrecht en bij de politie te ondersteunen.”