NFL-legende Tom Brady verlaat na twintig jaar de New England Patriots: "Voor altijd een Patriot"

17 maart 2020

14u53 0 NFL Tom Brady (42) heeft aangekondigd dat hij de New England Patriots aan het einde van het seizoen verlaat. Dat schreef de Amerikaanse quarterback op z'n sociale media. Brady wordt beschouwd als de beste speler die de NFL - de American Footballcompetitie in de VS - ooit gekend heeft. Hij speelt al heel z’n carrière voor de Patriots, die hem in 2000 wegplukten van de Universiteit van Michigan.

LOVE YOU PATS NATION pic.twitter.com/lxSQZmnjPL Tom Brady(@ TomBrady) link

“Ondanks het feit dat mijn carrière me nu elders gaat brengen, apprecieer ik alles wat we bereikt hebben en ben ik dankbaar voor onze ongelooflijke teamprestaties”, schrijft Brady. En zo komt een van de meest legendarische combinaties in de Amerikaanse sportgeschiedenis tot een einde. Brady stond met de Patriots negen keer in de Superbowl - de iconische finale van de competitie - en won die zes keer. Niemand won ooit meer titels. “Ik ben dankbaar voor alles wat ik geleerd heb... Jullie hebben me allemaal toegelaten om mij m’n potentieel maximaal te laten ontwikkelen, en dat is alles wat een speler maar kan wensen”, zegt Brady nog. Boven z’n bericht schrijft hij: “Voor altijd een Patriot”, en “Bedankt Pat(riots) gemeenschap”.

De Amerikaan liet in het verleden al vaker verstaan dat hij als doel heeft om zo lang mogelijk te spelen, en dat zeker tot z’n 45ste zou kunnen. Een afscheid van de competitie en de sport is z’n aankondiging dus niet. Brady wordt woensdag ‘free agent’, wat betekent dat hij door gelijk welk team gratis ingelijfd kan worden. Ondanks dat de quarterback fysiek wel wat over z’n top lijkt, staan de ploegen toch in rijen aan te schuiven om Brady aan te trekken. Hij zou al op concrete interesse kunnen rekenen van de Tampa Bay Buccaneers, de Las Vegas Raiders en de Los Angeles Chargers.

Steal

De keuze van de Patriots voor Brady wordt algemeen gezien als een van de grootste ‘steals’ in de geschiedenis van de NFL. Hij werd in 2000 zeker niet als een grote belofte gezien en werd pas als 199ste gekozen door de New England Patriots. Dat Brady daarna zo’n carrière opbouwde had niemand kunnen voorspellen. Z’n eerste jaar was hij vierde keuze op de quarterbackpositie, maar gaandeweg werkte hij zich in de eerste ploeg en daar zou hij nooit meer uit verdwijnen. De Amerikaan was jarenlang de absolute leider van het team en werd in 2007, 2010 en 2018 verkozen tot MVP - meest waardevolle speler - van de competitie.

Eigenaar Patriots: “Ik hou van hem als mijn zoon”

Robert Kraft, de eigenaar van de New England Patriots reageerde bij ESPN: “Tom kwam gisteren langs om me het nieuws te vertellen. Het is niet hoe ik onze samenwerking wilde beëindigen, maar ik wil voor hem persoonlijk ook het beste. Na twintig jaren bij ons, heeft hij dat verdiend. Ik hou van hem als was het mijn zoon.”

En ook Bill Belichick die sinds 2000 trainer is van de Patriots reageerde. Belichick maakte de hele periode van Brady bij het team mee: “Het is een voorrecht geweest om Tom Brady twintig jaar lang te mogen coachen. [...] Soms is in het leven wat tijd nodig voor je iets of iemand echt kunt appreciëren, maar dat is bij Tom niet het geval. Hij is een speciaal persoon, en de grootste quarterback aller tijden.”

Statements from #Patriots Chairman and CEO Robert Kraft and Head Coach Bill Belichick on Tom Brady's Patriots career: https://t.co/DFmmbzAIdo pic.twitter.com/flVpDFB4HJ New England Patriots(@ Patriots) link