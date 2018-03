NFL-club ontslaat cheerleader wegens te sexy foto op Instagram, zij reageert met klacht over genderdiscriminatie Hans Op de Beeck

29 maart 2018

07u30

Bron: New York Times 0

Bailey Davis, een 22-jarige cheerleader van National Football Club New Orleans Saints, heeft een klacht over genderdiscriminatie ingediend. Daarmee hoopt ze gelijke rechten af te dwingen voor cheerleaders en de footballspelers. Aanleiding van de klacht van Davis was haar ontslag bij de Saints, waarvoor ze drie jaar lang werkte. Officieel werd ze door de club ontslagen omdat ze in januari een al te sexy foto op haar Instagram had gepost, waarvoor ze poseerde in een badpak dat weliswaar fel op lingerie lijkt. Even daarvoor deden er ook al geruchten rond haar de ronde, nadat ze op een feestje aanwezig was dat ook bijgewoond werd door een speler van New Orleans. Dat ontkent Davis, maar het zijn vooral de huisregels van de club die ze wil aanvechten.

I wanna break glass ceilings not fit glass slippers 📷: @bryceellphoto #dance #leveltheplayingfield Een foto die is geplaatst door null (@jacalynbailey) op 26 jan 2018 om 01:17 CET

It’s time for equal rules, and now we’re being heard. #leveltheplayingfield #2018 Een foto die is geplaatst door null (@jacalynbailey) op 27 mrt 2018 om 18:10 CEST

Daarvoor diende ze een klacht in bij de Amerikaanse Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Davis vindt het niet kunnen dat er bij de winnaar van de Super Bowl in 2009 andere regels bestaan voor de spelers dan voor de vrouwelijke dansers. Zo moeten de cheerleaders de spelers blokkeren op hun sociale media, terwijl er zo'n 2.000 NFL-spelers zijn, waarvan velen onder een pseudoniem actief zijn op sociale media. De vrouwen moeten hen bannen, terwijl er voor de spelers op dat vlak geen restricties zijn. Een andere huisregel: wanneer cheerleaders uit eten zijn en er komt een speler binnen, moeten ze het restaurant verlaten. Wanneer ze zien dat een speler al in het restaurant is, moeten ze ook elders gaan. Net zoals ze geen provocerende foto's, al dan niet halfnaakt of in lingerie, mogen posten.

Toen Ashley Deaton, senior director van de Saints, lucht kreeg van de lingeriefoto van Davis, stuurde ze haar volgens de New York Times het volgende bericht: "Erg slechte beslissing om net nu zo'n foto te posten nadat we het net gehad hebben over de geruchten die de ronde doen over jou. Dit helpt je zaak niet. Ik had gedacht je beter te kennen." Vier dagen later was Davis ontslagen.

Feelin' a Breessss⚜️⚜️⚜️ Een foto die is geplaatst door null (@jacalynbailey) op 27 aug 2017 om 00:36 CEST

Aan de Times vertelt Davis dat ze met haar klacht in de bres voor de cheerleaders wil springen. "Ik doe dit voor hen, zodat ze kunnen blijven doen wat ze graag doen en zich daarbij gesteund en gesterkt voelen. Zodat ze niet langs de kant worden geschoven en hun rol geminimaliseerd wordt." Haar advocate, Sara Blackwell, treedt haar cliënte bij: "Als de cheerleaders niet het recht hebben de spelers te contacteren, dan mogen de spelers op hun beurt de cheerleaders niet contacteren. Dit verouderde stereotype waarbij de vrouw zich haast moest verstoppen in de werkomgeving voor haar eigen veiligheid, is niet toegelaten in Amerika en al zeker niet op het werk."

De NFL weigert voorlopig te reageren op de klacht van Davis en ook de advocaat van de New Orleans Saints is karig met commentaar. "De club streeft ernaar al haar werknemers op dezelfde voet te behandelen, inclusief mevrouw Davis. Op het gepast moment en op de gepaste plaats, zullen we ons clubreglement en onze politiek uitleggen. Voorlopig volstaat het te zeggen dat mevrouw Davis niet gediscrimineerd werd op basis van haar geslacht", aldus Leslie A. Lanusse.

IT'SSS GOOOOD!!⚜️🏈🖤 #saintsgameday #nflcheerleaders #saints #nfl #dancer Een foto die is geplaatst door null (@jacalynbailey) op 12 nov 2017 om 22:09 CET