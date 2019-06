New York Yankees breken homerun-record: 28 duels op rij bingo LPB

26 juni 2019

08u56

Bron: anp/reuters 0

De New York Yankees hebben een nieuw record in de Major League Baseball gevestigd. De Yankees slaagden er voor de 28ste wedstrijd op rij in homeruns te slaan. DJ LeMahieu, Aaron Judge, Gleyber Torres en Edwin Encarnacion namen in het duel tegen Toronto Blue Jays alle vier een homerun voor hun rekening. De Yankees wonnen daardoor met 4-3. De sterrenformatie uit New York verbeterde het record van 27 wedstrijden op rij met één of meer homeruns van Texas Rangers uit 2002.