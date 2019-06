New York Mets in zee met 82-jarige pitcherscoach YP

21 juni 2019

De Amerikaanse baseballclub New York Mets heeft de 82-jarige Phil Regan aangesteld als interim-coach van de pitchers, zo maakte het team vandaag bekend. Bij de Mets is hij de opvolger van de dertig jaar jongere Dave Eiland.

Regan speelde van 1960 tot 1972 in de Major League Baseball (MLB) bij Los Angeles Dodgers. Tot voor kort was hij coach van de reserveteams van de Mets. Met 35 zeges en 39 nederlagen staat het team uit New York momenteel pas op de elfde plaats in de National League.