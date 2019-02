New England Patriots verslaan Los Angeles Rams met laagste score ooit en pakken zesde Super Bowl uit clubgeschiedenis, ook nieuw record voor Tom Brady YP

04 februari 2019

06u15

De New England Patriots hebben de 53e Super Bowl gewonnen door de Los Angeles Rams met 13-3 te verslaan. Dat is de laagste score ooit in een finale van de National Football League. In totaal werden er drie 'fieldgoals' en één touchdown gemaakt. De lage score was vooral te wijten aan slordigheden van beide teams.

Voor zowel de Patriots als voor quarterback Tom Brady was het de zesde Super Bowl. Zowel de Patriots als Brady zijn daarmee recordhouder. Al wonnen de Pittsburgh Steelers ook zes Super Bowls.

De beslissende touchdown werd gemaakt door Sony Michel in het vierde kwart met nog ongeveer 7 minuten te gaan. Na die score kwamen de Patriots niet meer in gevaar en lieten ze nog een aantal mogelijkheden liggen.

De Patriots waren gedurende de hele wedstrijd de betere ploeg en waren vaker in de aanval. De score werd in het tweede kwart geopend door een 'fieldgoal' van Stephen Gotkowski vanaf ongeveer 38 meter.

In het derde kwart kwamen de Rams langszij. Greg Zeurlein schoot vanaf 48 meter raak en maakte er 3-3 van.

Na de touchdown van Michel was het gedaan met de Rams. Gotkowski scoorde de 'fieldgoal' die op de touchdown volgde. Verderop in het vierde kwart, scoorde hij nog een fieldgoal.

Het dak van het Mercedes-Benz Stadium bleef gesloten vanwege het weer.