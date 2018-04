Neuville tweede na eerste dag Rally van Corsica, opgave Loeb na crash XC

Thierry Neuville (Hyundai i20) staat na de eerste dag op de tweede plaats in de Rally van Corsica, de vierde wedstrijd in het WK. De 29-jarige Luikenaar volgt op 33.6 van de Franse WK-leider Sébastien Ogier (Ford Fiesta), die drie van de eerste vier klassementsritten won. De Noord-Ier Kris Meeke (Citroën C3) volgt als derde 38.7 van Ogier. De Fransman Sébastien Loeb (Citroën C3) ging vanochtend in de tweede rit van de baan en moest opgeven.

Ogier haalde meteen de sloophamer boven. Loeb was de enige die de schade nog enigszins kon beperken. De negenvoudige wereldkampioen verloor in de openingsrit van 49,03 kilometer net geen tien seconden. Ook in de tweede en derde rit stond er geen maat op Ogier. De vierde werd gewonnen door de Fin Esapekka Lappi (Toyota Yaris). "Het was een goede dag. Ik ben tevreden met de wagen en heb me goed geamuseerd", vertelde Ogier aan de finish van de vierde rit.

Neuville moest het met een vijfde, een vierde, een tweede en een derde plaats stellen in de eerste proeven. De vicewereldkampioen beleefde een frustrerende ochtend. Hij klaagde over onderstuur en over de slechte afstelling van de wagen. Daarenboven werkten de remmen niet naar behoren. In de laatste rit van de dag was Neuville voor het eerst sneller (0.1) dan Ogier. "In de derde rit hebben we hard aangevallen en dan nog zijn we tien seconden trager dan Ogier", reageerde Neuville. "Misschien moeten we accepteren dat we hem hier niet kunnen verslaan. Maar laten we positief blijven en ons focussen op het uitdiepen van de kloof met onze achtervolgers, om zo iets comfortabeler te kunnen rijden."

Loeb beleefde weinig plezier aan zijn comeback in Corsica, een wedstrijd die hij in het verleden vier keer wist te winnen. In de tweede klassementsrit kwam er een abrupt einde aan de strijd tussen "The Champ" Sébastien Ogier en "The Legend" Sébastien Loeb. Loeb ging na 400 meter als een beginneling van de baan. De Citroën was niet beschadigd, maar zat geblokkeerd in een gracht. "Het gebeurde na 400 meter. De banden zullen wellicht te koud geweest zijn. Sébastien gleed van de weg en kwam in de berm terecht", verklaarde Pierre Budar, sportief manager bij Citroën.

Zaterdag komt Loeb wellicht opnieuw aan de start. Er staan dan zes klassementsritten op het menu, goed voor 136,90 kilometer. Zondag worden er nog twee ritten gereden, waaronder één van 55,17 kilometer. De rally wordt zondagnamiddag traditioneel afgesloten met de powerstage.