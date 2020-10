Neuville schuift in Rally van Sardinië ondanks lekke band op naar tweede plaats: “We zullen blijven aanvallen” Redactie

10 oktober 2020

12u41

Bron: Belga 0 Rally Na de lus van vier klassementsritten deze ochtend in de Rally van Sardinië is Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) opgeschoven naar de tweede plaats op 31,6 seconden van zijn teamgenoot Dani Sordo (Hyundai i20 Coupe WRC). Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) volgt als derde op 34,6 seconden van de leider. Kalle Rovanperä (Toyota Yaris WRC) ging van de baan.

Vier klassementsritten goed voor een totaal van 74,16 competitieve kilometers kregen de deelnemers aan de rally van Sardinië deze ochtend voor de wielen geschoven. Dani Sordo (Hyundai i20 Coupe WRC) won één rit en blijft aan de leiding. Een sterke prestatie van de ervaren Spanjaard die voor het eerst sinds de rally van Mexico nog eens deelneemt aan een WK-rally.

Thierry Neuville is, ondanks een lekke band op het einde van de derde rit, opgeschoven naar de tweede plaats. "Op zo'n drie kilometer van de finish voelde ik dat we lek stonden en moest ik even van het gas. Deze ochtend beslisten we om twee reservewielen mee te nemen. Achteraf gezien was dat geen goede beslissing omdat de bandenslijtage meeviel. We hebben aangevallen en zullen dat blijven doen", aldus Neuville.

Met nog in totaal zes klassementsritten voor de boeg, twee straks en vier morgen, wordt het interessant om te zien hoe Hyundai deze situatie zal managen. Neuville is nog volop in strijd voor de wereldtitel en kan, mits een zege, een deel van zijn achterstand goedmaken op Sébastien Ogier. Maar Hyundai is ook het team van Ott Tänak, die gisteren veel tijd verloor maar in de WK-stand nog steeds voor Hyundai staat en bijgevolg ook nog meedoet in de titelstrijd.

“Rally is een amateursport”

Ogier won twee klassementsritten en schoof na een foutje van Teemu Suninen (Ford Fiesta WRC) op naar de tweede plaats. In de vierde rit deze ochtend liet de Fransman zijn motor afslaan waardoor hij voorlopig derde is. Gisterenavond haalde de zesvoudig wereldkampioen in de assistentiezone hard uit naar de organisatie. Het is algemeen geweten dat de Fransman een koele minnaar van het reglement in verband met de startorde is. Ogier, die gisteren als tweede de baan op moest, vond dat hij eens te meer benadeeld was. "Rally is een amateursport en dat zal zo blijven tot er professionals zijn die de sport organiseren." Harde kritiek van de Fransman die op gisterenochtend eveneens als tweede de baan op moest en daarbij haast geen tijd verloor. In vergelijking met Thierry Neuville, die over een betere startpositie beschikte, was de Fransman zelfs sneller.