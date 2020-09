Neuville pakt de leiding in Rally van Turkije Redactie

19 september 2020

13u00 1 Autosport Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) heeft na de 31,79 km lange rit van Yesilbelde de leiding genomen in de Rally van Turkije. De Belg reed de snelste tijd en was 31,5 seconden sneller dan Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC), die behalve een lekke band ook een technisch probleem lijkt te hebben. De Fransman volgt als derde in de stand op 29,9 seconden van Neuville en op 8,1 seconden van teamgenoot Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC), die naar de tweede plaats is opgeschoven.

Geen vuiltje aan de lucht voor Thierry Neuville bij de tweede doortocht op de zware rit van Yesilbelde. Na afloop van de eerste ronde liet Neuville zijn team aan de wagen werken om meer grip te hebben. Met succes, want de Belg reed de snelste tijd en pakt opnieuw de leiding. “De bandenslijtage is hier enorm hoog. Halfweg de rit ben ik een beetje van het gas gegaan om naar het einde toe weer voluit te kunnen gaan. We hebben nog twee nieuwe banden voor de twee volgende korte ritten”, zei Neuville aan de finish.

Geen commentaar aan het einde van de rit bij Sébastien Ogier, die met een lekke band links vooraan de finish bereikte. Behalve die lekke band lijkt het erop dat de Fransman nog met een ander technisch probleem zit. Kalle Rovanpera (Toyota Yaris WRC) bereikte eveneens op de velg de finish. De jonge Fin reed rechts vooraan lek en verloor 36,2 seconden op Neuville. Door de pech van zijn teamgenoten schuift Elfyn Evans op naar de tweede plaats op 21,8 seconden van Neuville. Ogier is derde, maar voelt de hete adem van Sébastien Loeb (Hyundai i20 Coupe WRC). De negenvoudig wereldkampioen reed de tweede tijd en volgt nu op 0,3 seconden van zijn landgenoot Ogier.

Er resten de rijders deze namiddag nog twee klassementsritten.