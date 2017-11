Neuville moet Mikkelsen voor zich dulden na openingsdag Rally van Australië: "Zou hier graag winnen" Redactie

10u51

Bron: Belga 0 AFP Thierry Neuville. Meer Sport Thierry Neuville (Huyndai i20) staat na afloop van de eerste wedstrijddag in de Rally van Australië op de tweede plaats. Na de eerste acht klassementsritten heeft onze landgenoot een achterstand van 20.1 seconden op zijn Noorse ploegmaat Andreas Mikkelsen.

De Zuid-Koreaanse constructeur won in de slotmanche van het seizoen alle acht de klassementsritten, met vijf zeges voor Mikkelsen en drie voor Neuville. Kris Meeke (Citroën C3 WRC) is voorlopig derde op 20.8 seconden van Mikkelsen. Wereldkampioen Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC) moest als eerste de baan op en verloor daardoor veel tijd. De Fransman sloot de openingsdag af als achtste, met een achterstand van 47.9 seconden op de Noorse leider, die vorig jaar de beste was in Australië.

Neuville kan terugblikken op een uitstekende dag. De snelste tijd in KP 7 moet hij wel delen met Ott Tänak (Ford Fiesta WRC), de enige niet-Hyundairijder die erin slaagde om een klassementsrit te winnen en tevens zijn enige overgebleven concurrent in de strijd om de vicewereldtitel. De Est staat na de eerste dag op de zesde plaats, op 12.9 seconden van Neuville. Onze landgenoot heeft in de WK-stand een voorsprong van veertien punten op Tänak.

Jourdan Serdiridis en zijn Belgische corijder Frédéric Miclotte (Citroen DS3 WRC) staan na de eerste wedstrijddag op de achttiende plaats. Tijdens de tweede wedstrijddag krijgen de deelnemers zeven klassementsritten voorgeschoteld. De Rally van Australië eindigt zaterdagnacht met de traditionele powerstage.

Neuville tevreden over eerste wedstrijddag

"Ik ben tevreden met deze eerste veelbelovende wedstrijddag", aldus Thierry Neuville. "De omstandigheden waren best verraderlijk. Zeker als je bij de eersten bent om de baan op te gaan. Er ligt heel veel los grind en dan dien je als veger voor de andere deelnemers. Ik kende echter een probleemloze dag en ben best tevreden met mijn klassement. De strijd voor de tweede plaats met Kris Meeke is vrij intens en de kloof met Andreas Mikkelsen is toch al aanzienlijk. Na mijn derde plaats van vorig jaar zou ik hier dit jaar graag winnen. Morgen hebben we een betere startpositie. Ik ben klaar om de strijd aan te gaan."

Stand na dag 1

1. Andreas Mikkelsen-Anders Jaeger (Noo/Hyundai i20) 57:51.9

2. Thierry Neuville-Nicolas Gilsoul (Bel/Hyundai i20) op 20.1

3. Kris Meeke-Paul Nagle (GBr-Ier/Citroën C3) 20.8

4. Jari-Matti Latvala-Miikka Anttila (Fin/Toyota Yaris) 29.9

5. Craig Breen-Scott Martin (Ier-GBr/Citroën C3) 30.8

6. Ott Tänak-Martin Järveoja (Est/Ford Fiesta) 33.0

7. Hayden Paddon-Seb Marshall (NZe-GBr/Hyundai i20) 38.2

8. Sébastien Ogier-Julien Ingrassia (Fra/Ford Fiesta) 47.9

9. Stéphane Lefebvre-Gabin Moreau (Fra/Citroën C3) 57.3

10. Elfyn Evans-Daniel Barritt (GBr/Ford Fiesta) 1:13.8

11. Esapekka Lappi-Janne Ferm (Fin/Toyota Yaris) 3:27.6

