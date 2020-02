Neuville kritisch over organisatie Rally van Zweden: "Men vraagt ons om iets onmogelijks te doen" Redactie

12 februari 2020

20u39

Bron: Belga 0 Rally Aan de vooravond van de Rally van Zweden is Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) woensdag vrij kritisch over de situatie waarin hij en zijn collega-rijders zich bevinden. De Oostkantonner laat uitschijnen dat als het aan hem had gelegen hij ervoor geopteerd zou hebben om de Rally van Zweden niet te rijden.

Woensdagavond maakten de rijders van Hyundai Motorsport tijd vrij voor de journalisten. "Ik zie er niet meteen het nut van in om een gravelwedstrijd te rijden met niet-aangepaste banden. Men vraagt ons om iets onmogelijks te doen", stak Thierry Neuville fors van wal.

"Rijden met spijkerbanden op gravel is op zich niet gevaarlijk. Het wordt pas gevaarlijk van zodra de spijkers afbreken en je nadien zonder spijkers op sneeuw en ijs terechtkomt. Op zo'n moment wordt de wagen onbestuurbaar. Door het gebrek aan sneeuw zal de snelheid ook omhoog gaan. Wanneer je te breed gaat, dreig je te crashen of kom je in een gracht terecht. En hoe zit dat met de banden? Raken die bij hoge snelheden sneller oververhit? De banden zijn smaller, de flanken zachter. Hoe zit dat in de koorden bij het afsnijden van de weg? Niemand die het weet. We moeten drie ritten met deze banden doen. Dan wordt het sowieso onmogelijk om voluit te gaan, want je moet ook in de laatste kilometers van de derde rit nagels overhouden."

Vandaag en de voorbije dagen sprak Neuville meermaals met de teamleiding. "Ik heb met Andrea Adomo gesproken. Ik heb duidelijk gezegd dat ik geen voorstander ben om in deze omstandigheden te rijden. Ik had me aan veel betere wedstrijdcondities verwacht dan dewelke ik deze ochtend gezien heb.

Morgenochtend rijden we een eerste shakedown en morgenavond een tweede. Wat vrijdag betreft: de rit van Finskogen is volgens mij onberijdbaar. De eerste 3 à 4 km en de laatst 2 km ligt er ijs. Al de rest er tussen is gravel. Dat wil zeggen 70 à 80 procent van het parcours. Stel dat die rit ook nog eens geschrapt wordt, dan rijden we nog eens 42 km minder."