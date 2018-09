Net niet: Red Dragons geven het na spannende vijfsetter uit handen tegen Slovenië Bart Fieremans in Italië

15 september 2018

19u36 0 Meer Sport Het zou een dubbeltje op zijn kant zijn, maar helaas voor de Red Dragons helde die op het eind van een spannende tiebreak over naar Slovenië. Een morele klap, want België gaf een 2-0-voorsprong in de sets prijs. De Red Dragons doen zo geen goede zaak in het klassement van poule A. Winst morgen tegen Japan is een must om voeling te behouden met de ambities.

Een puntje als troostprijs, maar België zal geen goed gevoel overhouden aan het duel tegen Slovenië. Want na twee sets leken de Red Dragons op weg naar een comfortabele zege. Maar Slovenië vond zijn tweede adem, en hoe. Eenmaal op dreef is het een spectaculaire topploeg, zo mocht België ondervinden.

Slovenië telt met Gasparini en Urnaut enkele absolute toppers, het zou voor de Red Dragons een zaak zijn hun aanvalsgeweld onder controle te houden. Of zoals kapitein Sam Deroo zei: “We mogen ze niet laten koeken.” En zelf moest België verdedigend en aanvallend proberen accurater voor de dag komen dan tegen Italië, toen de Red Dragons zich toch wat overweldigd zagen.

Sterk begin Dragons

Ook vandaag begon België wat aarzelend. Met drie goeie bloks op korte tijd bouwde Slovenië een kloofje uit tot 7-10. België miste opslagdruk, maar bleef aanklampen, en zocht en vond verwoed de aansluiting. Twee prima bloks gaven de Red Dragons daarna ademruimte bij 18-16. Sam Deroo raakte op dreef en een gelukkige netopslag van Van de Voorde zorgde voor een 21-18-tussenscore. In moneytime kwam Hendrik Tuerlinckx sterk in en België verzilverde het tweede setpunt tot 25-22.

De Red Dragons behielden ook de controle bij de start van de tweede set. Slovenië verbraste enkele punten door een foute smash en receptiefout. Bij een 8-5-voorsprong in de eerste technische time-out ging België op zijn elan verder en bouwde de score met enkele knappe reddingen en sterk blokwerk van Van de Voorde systematisch uit tot een geruststellende 16-8-kloof. Misschien namen de Red Dragons het dan iets te laks op, want Slovenië knabbelde aan de achterstand tot 21-18, maar uiteindelijk haalde Sam Deroo met een van zijn kogels de buit in de tweede set binnen: 25-21.

Ommekeer

Maar niet dat Slovenië zich naar de slachtbank liet leiden. In de derde set volgde beduidend meer weerstand, en kwamen de geduchte kwaliteiten van het team bovendrijven. Gasparini bracht met zijn straffe service België in de rats, maar ook in de receptie en aanvallend acteerde Slovenië scherper. Een 11-16-kloof kon België niet meer goedmaken. De derde set ging naar de tegenstander met 19-25.

Herpakken was nu de boodschap om de volle pot van drie punten te behouden. Maar Slovenië bleef ook in de vierde set goed in zijn ritme. Onder meer met een ace van Pajenk bouwde Slovenië een 5-8-kloof uit. België vocht terug en miste een kans op 10-10, waarna Slovenië met spectaculair volleybal weer uitliep. Bij de tweede technische time-out moest België nog een 14-16-achterstand goedmaken, maar de Red Dragons vochten als leeuwen. Na een sublieme save van Sam Deroo proefde België van de voorsprong: 19-18. Maar ook Slovenië gaf niet af voor een spannend slot. Uiteindelijk maakte Gaspirini met een van zijn opslagbommen het verschil: 23-25.

Goed voor een tiebreakthriller. Beide ploegen gaven elkaar geen duimbreed toe tot 11-11, maar een geredde smash van Rousseaux bracht de Slovenen in een voordeelsituatie die het niet meer zou afgeven: ze maakten de ommekeer compleet met 13-15-winst.