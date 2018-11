Net geen medaille: Nina Derwael wordt op het WK gymnastiek allround nipt vierde na nagelbijter, Simone Biles verovert goud GVS

01 november 2018

15u59

Net geen medaille voor Nina Derwael (18) op het WK gymnastiek in de allroundcompetitie. De Limburgse maakte indruk op de brug met ongelijke leggers en turnde ook de drie andere toestellen quasi foutloos. Toch strandde ze op een vierde stek, op amper 0.033 punten van een bronzen medaille. Het goud ging voor de vierde keer naar de Amerikaanse Simone Biles. Axelle Klinckaert werd knap 18de.

“In zo’n finale kan van alles gebeuren. De enige zekerheid is dat Simone Biles wint, maar voor zilver en brons zal het een gevecht worden.” De woorden van Derwael voor de eindstrijd waren niet gelogen. De Amerikaanse olympische kampioene turnde niet foutloos - ze viel zelfs bij de sprong én op de balk – maar kon de gouden medaille toch waarmaken. Mede dankzij een fantastische grondoefening. Biles pakte zo haar vierde WK-titel allround. Ze sprokkelde een totaal van 57.491 punten.

De strijd om het overige eremetaal was wél bijzonder spannend. Derwael turnde een geweldige oefening op haar favoriete proef - de brug met ongelijke leggers, waar zij morgen op een gouden medaille aast. De sprong deed ze risicoloos maar foutloos, net als haar nummer op de balk.

Vóór de grondoefening stond ze zo bijzonder knap virtueel tweede, maar Mai Murakami en Morgan Hurd hadden in een razend spannend slot het laatste woord. De Japanse Murakami imponeerde op de grond en werd tweede, Hurd turnde ook een uitstekende laatste proef en zorgde voor een tweede Amerikaanse medaille. Derwael (55.699 ptn) dus vierde, op 0.033 punten van brons. Het verschil was uiterst miniem.

Klinckaert 18de

Axelle Klinckaert sprokkelde op de vloer 12.800 punten, op de sprong 13.700 punten, aan de brug 13.066 punten en op de balk 12.266 punten. Met een totaal van 51.832 eindigde ze als 18de.

Morgen en zaterdag krijgt Derwael al nieuwe kansen op eremetaal. Morgenavond is ze de favoriete aan de brug. Met 15.066 punten deed ze het daarop in de kwalificaties het allerbeste. Met 13.766 punten plaatste ze zich als zesde ook voor de finale op de balk. Die wordt zaterdagnamiddag afgewerkt, waar ze een outsider is.