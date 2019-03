Net geen achtste finale voor Van den Bergh op German Darts Championship Redactie

30 maart 2019

22u36

Bron: Belga 0 Darts Dimitri Van den Bergh (PDC 29) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales op het German Darts Championship (PDC/ET2/140.000 pond). In het Duitse Hildesheim moest de Antwerpenaar met 6-5 zijn meerdere erkennen in de Engelsman Stephen Bunting (PDC 18).

In een aanvankelijk evenwichtige wedstrijd werden de eerste vier legs verdeeld en dit na onder meer een 124 uitworp van Van den Bergh. In de vijfde leg brak 'The Dreammaker' met een 48 uitworp door de darts van Bunting. Na nogmaals een 48 uitworp nam Van den Bergh een 4-2 voorsprong, maar de BDO-wereldkampioen van 2014 brak door de darts van onze landgenoot en kwam met een 114 uitworp op een leg van de overwinning. Van den Bergh kon met een 160 uitworp een beslissende leg uit de brand slepen. Bunting prikte echter dubbel zestien weg voor een plaats in de achtste finales. Van den Bergh wierp een gemiddelde van 96.38 per drie darts en noteerde een check-outgemiddelde van 71.34% tegen 95.56 en 46.15% voor Bunting.