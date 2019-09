Nele Gilis verovert eerste Europese titel in het squash Redactie

07 september 2019

Nele Gilis heeft zich voor het eerst in haar carrière tot Europees kampioene in het squash gekroond. In de finale in het Roemeense Boekarest won eerste reekshoofd Gilis (PSA 18) met 3-1 van de Française Coline Aumard (PSA 33). De setstanden waren 9-11, 11-9, 11-8 en 13-11.

Voor de 23-jarige Gilis is het haar vierde EK-medaille, de eerste gouden. In 2016 won ze zilver, in 2017 en 2018 brons.

Gilis volgt op de erelijst de Engelse Millie Tomlinson op. Die versloeg vorig jaar in de finale in het Oostenrijkse Graz Coline Aumard met 3-1. De Française eindigt dus voor het tweede jaar op rij als runner-up.

Tinne Gilis (PSA 27), de 21-jarige zus van Nele, beëindigde het EK als vijfde. Ze won zaterdag haar laatste klassementsmatch tegen de Finse Emilia Soini (PSA 58) met 3-0 (11-7, 11-7, 11-5).