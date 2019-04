Neil Robertson zet naam tweede keer op erelijst China Open snooker GVS

07 april 2019

16u23

Bron: Belga 0 Snooker Neil Robertson heeft in Peking voor de tweede keer in zijn carrière het China Open snooker gewonnen. In de finale maakte de 37-jarige Australiër brandhout van de Engelsman Jack Lisowski. "The Thunder from Down Under" won met 11-4.

Met breaks van 86, 141, 74, 100, 65 en 52 stormde Robertson in de eerste sessie naar een 8-2-voorsprong. In de avondsessie ging de wereldkampioen van 2010 op zijn elan door en brachten breaks van 91 en 50 hem op één frame van de zege. Lisowski spartelde nog even tegen, maar in het vijftiende frame maakte Robertson het met een 79 break af.

Het is de zestiende full rankingtitel voor Robertson, de derde dit seizoen. Eind juli opende hij het seizoen met winst in het Riga Masters, ook in een finale tegen Lisowski. In februari was hij de beste in het Welsh Open. vandaag stond hij een vierde toernooi op rij in de finale. In het Players Championship en het Tour Championship werd hij runner-up, telkens na een nederlaag tegen 's werelds nummer een Ronnie O'Sullivan. Het China Open won hij al eens in 2013. Met zestien titels doet Robertson één beter dan Mark Selby (WS-2). Alleen O'Sullivan en Stephen Hendry (allebei 36), John Higgins (30), Steve Davis (28) en Mark Williams (22) hebben er nog meer op hun palmares.

Robertson kreeg voor zijn zege 225.000 pond (260.000 euro) overhandigd. Op de Order of Merit brengt hem dat van de zevende naar de vierde plaats. Lisowski verdiende 90.000 pond (105.000 euro) en klimt van vijftien naar elf. Luca Brecel, in de halve finales met 10-7 uitgeschakeld door Robertson, blijft status quo op veertien. Zijn prestatie in Peking bracht de 24-jarige Limburger 45.000 pond op.

Op de ranglijst over één jaar maakte Brecel 23 plaatsen winst, van 41 naar 18. Robertson wipte over O'Sullivan naar de eerste stek. Zowel Robertson als O'Sullivan verdienden dit seizoen meer dan 500.000 pond. Volgende maand kan één van hen de eerste speler in de geschiedenis worden die meer dan één miljoen pond aan prijzengeld verzamelt in één seizoen. Daar is dan wel winst op het WK voor nodig.