Neil Robertson wint Welsh Open en evenaart Mark Selby met vijftiende titel LPB

18 februari 2019

06u47

Bron: Belga 0 Meer Sport Neil Robertson heeft in Cardiff de Welsh Open snooker een tweede keer op zijn palmares gebracht. In de finale won de 37-jarige Australiër met 9-7 van de Engelsman Stuart Bingham. Robertson liet daarbij breaks van 71, 69, 72, 70, 65, 56 en 83 optekenen. Bingham produceerde slechts twee hoge breaks: 50 en 102.

Het is de vijftiende full rankingtitel voor Robertson. Daarmee evenaart de wereldkampioen van 2010 's werelds nummer één Mark Selby. Alleen Stephen Hendry (36), Ronnie O'Sullivan (34), John Higgins (30), Steve Davis (28) en Mark Williams (22) hebben nog meer titels op hun palmares. De overwinning bracht Robertson 70.000 pond (80.000 euro) op, Bingham kreeg 30.000 pond (34.000 euro) overhandigd.

Op de Order of Merit stijgt Robertson daardoor van tien naar acht. Hawkins verloor zijn rankingpunten van twee jaar terug en zakte van twaalf naar veertien. Luca Brecel, in de eerste ronde uitgeschakeld, maakte zo toch een plaatsje winst. De 23-jarige Limburger is nu de nummer dertien van de wereld. Een elfde plaats blijft voorlopig zijn hoogste notering.