Neil Robertson verspert Luca Brecel weg naar finale China Open snooker YP

06 april 2019

18u19

Bron: Belga 0 Snooker Luca Brecel (WS-14) is er in Peking niet in geslaagd zich voor de finale van het China Open te plaatsen. De 24-jarige Limburger moest in de halve finales met 10-7 de duimen leggen voor de Australiër Neil Robertson (WS-7).

Brecel nam in de eerste sessie een 1-3 en 2-4 voorsprong, maar moest toch met een 5-4 achterstand gaan rusten. In de avondsessie won hij de eerste twee frames, daarna nam Robertson weer het voortouw. Brecel hield nog gelijke tred tot 7-7. In een wedstrijd van een hoog niveau won Robertson vervolgens drie frames op rij voor de winst. Robertson potte breaks van 60, 57, 135, 94, 98, 52, 56, 65, 73, 83 en 66 weg. Brecel kwam aan breaks van 70, 60, 58, 116 en 85.

In de finale (best of 21) neemt Robertson het zondag op tegen Jack Lisowski (WS-15). Die zette de Schot Scott Donaldson (WS-52) vlot met 10-1 opzij. De 27-jarige Engelsman liet daarbij breaks van 59, 79, 82, 114, 86, 136 en 88 optekenen.

In zijn tweede finale van een full rankingtoernooi gaat Lisowski voor een eerste titel. Begin dit seizoen moest hij in de finale van het Riga Masters met 5-2 de duimen leggen voor Robertson. Die kan zondag een zestiende rankingtitel op zijn palmares brengen, een derde dit seizoen. Na het Riga Masters won "The Thunder from Down Under" ook nog het Welsh Open. De 37-jarige Australiër verloor dit seizoen ook al drie finales: die van het International Championship (tegen Mark Allen), het Players Championship en het Tour Championship (allebei tegen Ronnie O'Sullivan).

De winnaar van het toernooi steekt 225.000 pond (260.000 euro) op zak, voor de runner-up is er 90.000 pond (105.000 euro). Op de wereldranglijst kan Robertson naar de vierde plaats opklimmen. Als hij de finale verliest, blijft het bij één plaatsje winst, van zeven naar zes. Lisowski stijgt minstens naar de elfde plaats, bij toernooiwinst wordt hij de nummer negen van de wereld. Luca Brecel blijft status quo op veertien.