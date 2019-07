Neil Robertson kan titel niet verdedigen op Riga Masters door geannuleerde vlucht. Ook andere spelers getroffen MMP

26 juli 2019

15u39

Bron: Eurosport 0 Snooker Chaos op het eerste toernooi van het nieuwe snookerseizoen. Door een geannuleerde vlucht kon titelverdediger Neil Robertson niet op tijd op het toernooi geraken waardoor hij forfait moest geven en zijn titel dus niet kan verdedigen, meldt Eurosport. Ook verschillende andere spelers moesten om dezelfde reden verstek geven.

De Australische ex-wereldkampioen zou het in de eerste ronde opnemen tegen de Engelsman Robert Milkins. Die wedstrijd kwam er dus niet, want béide spelers waren niet aanwezig doordat hun vlucht was afgelast. Gevolg? Geen winnaar en Ben Woollaston, die wel in Riga was geraakt, moet in de volgende ronde niet spelen.

Ook Kyren Wilson (WR 8) en vijf andere spelers geraakten niet op tijd in Riga voor hun wedstrijd begon. Ook zij zagen hun toernooi in de luchthaventerminal eindigen.

“De organisatie zal niet toelaten dat de wedstrijden worden ingehaald, dus jammer genoeg kan ik mijn titel niet verdedigen”, deelde Robertson mee op Twitter. “Er lagen brokstukken op de landingsbaan nadat er een andere vlucht was geland, en nadat die opgeruimd waren, stak er een storm op. Pech dus”, besloot de wereldkampioen van 2010.