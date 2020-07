Nederlandse wereldkampioene shorttrack Lara van Ruijven op 27-jarige leeftijd overleden MXG/SVBM

10 juli 2020

20u37 4 Meer sport De Nederlandse shorttrackster Lara van Ruijven is vrijdagavond overleden aan de gevolgen van een auto-immuunziekte. Ze werd 27 jaar. Van Ruijven was de regerende wereldkampioene op de 500 meter shorttrack en de eerste Nederlandse wereldkampioene in die discipline ooit.

Van Ruijven werd eind juni tijdens het trainingskamp van de shorttrackploeg in de Franse Pyreneeën ziek en moest worden opgenomen in het ziekenhuis van Perpignan. Een auto-immuunstoornis luidde de diagnose. Daar kwamen eind vorige week ernstige complicaties bij. Twee operaties brachten geen vooruitgang. Van Ruijven had inwendige bloedingen, onder meer in de hersenen, en werd in een kunstmatige coma gehouden. De afgelopen week traden nieuwe complicaties op, die de artsen onder controle kregen, maar haar toestand bleef zorgwekkend.

Sinds 29 juni was de toestand van Van Ruijven kritiek. “Vanochtend kwam echter het slechte nieuws, dat genezing uitgesloten was”, schrijft de Nederlandse schaatsbond. “Aan het begin van de avond is Lara in het bijzijn van haar naasten overleden.”

“Wat een vreselijk bericht hebben wij zojuist ontvangen. Het verlies zal in de sportwereld gevoeld worden”, zegt bondscoach Jeroen Otter in een eerste reactie. “Voor dit hechte team is het een enorme dreun. Wij missen haar al twee weken in ons team. Maar het nieuws van vandaag is zo definitief en surreëel. Vreselijk.”

Enkele leden van het Nederlandse nationale shorttrackteam hebben vandaag nog afscheid genomen van Van Ruijven in het ziekenhuis. Het trainingskamp in de Pyreneeën zou nog tot komend weekend duren.

