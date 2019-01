Nederlandse topturner die ooit betrapt werd op gebruik van coke, mag het opnieuw uitleggen: meer dan twee kilogram wiet gevonden in ouderlijk huis YP

10 januari 2019

17u10

De Nederlandse politie heeft gistermiddag 2,4 kilo gedroogde henneptoppen gevonden in het huis van de ouders van turner Yuri van Gelder in Waalwijk. Straf, mede omdat Van Gelder, 36 intussen en voormalig wereldkampioen aan de ringen, een drugsverleden heeft waarmee hij zijn carrière enkele keren op het spel zette. "Hij weet hier helemaal niets van", laat zijn manager telefonisch weten aan onze collega's van het AD.

Ook uit gegevens van het Kadaster blijkt dat het adres waar de hennep is gevonden, op naam staat van de vader van de turner. De gedroogde wiet lag opgeslagen, maar er was geen hennepkwekerij in de woning aanwezig. Er werd dan ook niemand aangehouden. De drugs zijn in beslag genomen. In een andere woning in dezelfde straat werd een hennepkwekerij aangetroffen, zonder planten. Volgens de politie beslist de officier van justitie (vergelijkbaar met de procureur des Konings in ons land) over een eventuele vervolging en de kans dat die er komt, is groot. 2,4 kilo in bezit hebben is genoeg om een strafbaar feit te plegen. Een coffeeshop mag volgens de Nederlandse wet 500 gram in voorraad hebben.

Drugsverleden

De vondst van de hennep is extra opvallend, omdat topturner Van Gelder een drugsverleden heeft waarmee hij zijn carrière enkele keren op het spel zette. Zo werd hij in 2009 betrapt op het gebruik van cocaïne, waarna hij bekende jarenlang te zijn verslaafd geweest aan de drug. Toch wist hij keer op keer terug te keren in de sport waarin hij groot werd en de bijnaam ‘Lord of the rings’ verdiende. Yuri zelf woont niet meer bij zijn ouders, maar heeft wel een bedrijf op hun adres ingeschreven staan. Het gaat om een bedrijfje voor het organiseren van sportevenementen.

Ondertussen is er contact geweest tussen Van Gelder en zijn ouders. Wat ze hebben besproken, weet de manager van de gewezen turnkampioen niet. “Dat is tussen hen”, klonk het, maar programmamaker Dennis Schouten van Powned confronteerde Van Gelder toen hij net op bezoek wilde gaan bij zijn ouders. “Alles is al verteld. Wat moet ik erover zeggen? Het zijn mijn ouders, val mij er niet mee lastig”, beet hij Schouten toe. “Dit is niet eens mijn huis, ga weg man.” Het gesprek werd abrupt afgebroken toen de vader van Van Gelder naar buiten kwam en zijn zoon binnenliet.

“Hij staat hier niet om te juichen”

Met de vele negatieve reacties op sociale media is hij niet blij. “Hij staat hier niet om te juichen, nee”, laat zijn manager weten. Ook hij onthoudt zich van verder commentaar.