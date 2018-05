Nederlandse tophockeyster Maartje Paumen zet punt achter carrière Redactie

18 mei 2018

09u30

Bron: Belga 0 Meer Sport De Nederlandse hockeyvedette Maartje Paumen (32) zet een punt achter haar spelerscarrière en wordt coach. Paumen was afgelopen seizoen actief bij Antwerp. Daarmee verloor ze vorig weekend de finale van de play-offs in de Belfius Hockey League tegen Waterloo Ducks.

Paumen start haar trainerscarrière in eigen land als coach bij de vrouwen van MOP uit Vught. Daar gaat ze aan de slag als assistent van hoofdtrainster Ageeth Boomgaardt, ex-coach van de Red Panthers.

"Voor mij is het een mooie start om mij te ontwikkelen in het trainersvak. Ageeth is voor mij een prachtige mentor", zegt Paumen. "Tevens staat er bij MOP een jonge ambitieuze groep meiden die beter wil worden. Dat heeft voor mij de doorslag gegeven. Met veel plezier geef ik mijn kennis en ervaring dan ook door aan dit team."

Paumen won met Oranje twee keer olympisch goud, in 2008 (Peking) en 2012 (Londen). Tijdens de laatste Spelen in Rio de Janeiro verloor Nederland de finale via shoot-outs van Groot-Brittannië. Naast de twee olympische titels prijken op haar erelijst als international ook twee wereldtitels en drie Europese titels.

Paumen werd twee keer uitgeroepen tot beste hockeyster van de wereld, in 2011 en 2012. In 235 interlands voor Oranje scoorde ze 195 keer. Daarmee is ze topscorer aller tijden bij de Nederlandse vrouwen.