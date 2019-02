Nederlandse Sifan Hassan verpulvert wereldrecord 5 km op de weg XC

17 februari 2019

12u23

Bron: Belga 0 Meer Sport Sifan Hassan heeft in Monaco het wereldrecord 5 kilometer op de weg scherper gesteld. De Nederlandse atlete passeerde de finish na 14 minuten en 44 seconden en verpulverde daarmee de oude toptijd. Die stond met 15:48 op naam van de Amerikaanse Sarah Pagano.

De internationale atletiekunie IAAF erkent pas sinds vorig jaar de toptijd op de 5 km weg als officieel record. Hassan was opgetogen na de finish van de Monaco Run. "De eerste 3 kilometer gingen te langzaam. Toen had ik het eigenlijk al opgegeven. Maar toen ik over de finish kwam, zeiden ze dat ik het had. Ik ben hier heel blij mee."