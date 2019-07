Nederlandse Sifan Hassan verbetert Europees record 3.000 meter op Diamond League Eugene YP

01 juli 2019

07u17

Bron: Belga 0 Atletiek Sifan Hassan heeft gisteren op de Diamond League atletiekmeeting in Eugene (Oregon) het Europees record op de 3.000 meter verbeterd. de 26-jarige in Ethiopië geboren Nederlandse won in 8:18.49. Daarmee was ze bijna drie seconden sneller dan de Roemeense Gabriela Szabo, die in 2002 finishte in 8:21.42.

Marie-Josée Ta Lou uit Ivoorkust won de 100 meter in 11.02. Op de 200 meter troefde de Nigeriaanse Blessing Okagbare in 22.05 de Jamaicaanse Elaine Thompson (22.21) en de Britse Dina Asher-Smith (22.42) af.

De Zuid-Afrikaanse Caster Semenya, die in afwachting van een definitief vonnis van het Zwitserse gerecht over de testosteronregels van het IAAF gewoon aan haar favoriete afstand mocht deelnemen, was oppermachtig op de 800 meter. In 1:55.70 liet ze de concurrentie bijna drie seconden achter zich.

Bij de mannen won de Amerikaan Christian Coleman de 100 meter in 9.81, een beste wereldjaarprestatie. Zijn landgenoot Justin Gatlin kwam als tweede over de finish (9.87), de Brit Zharnel Hughes als derde (9.97). De Amerikaan Rai Benjamin was op de 400 meter horden goed voor een beste wereldjaarprestatie: 47.16.