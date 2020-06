Nederlandse shorttrackster Lara van Ruijven ernstig ziek in Frans ziekenhuis ABD

De Nederlandse shorttrackster Lara van Ruijven is tijdens een trainingskamp in de Franse Pyreneeën ernstig ziek geworden. Ze is opgenomen in een ziekenhuis in Perpignan. Haar toestand lijkt stabiel, maar is kritiek.

Vanwege gezondheidsklachten werd de 27-jarige Nederlandse eind vorige week in het ziekenhuis opgenomen. Ze blijkt te kampen met een stoornis aan het auto-immuunsysteem. In de loop van het weekend ontstonden daarbij ernstige complicaties.

Van Ruijven verblijft voorlopig op de intensive care. "Haar toestand lijkt nu stabiel, maar is nog altijd kritiek", zegt Jeroen Otter, bondscoach van de Nederlandse shorttrackers, die sinds maandagochtend bij haar in het ziekenhuis is.

Lara Van Ruijven, geboren in Naaldwijk, behoorde in 2018 tot het team dat bij de Winterspelen van PyeongChang olympisch brons behaalde op de aflossing. Vier jaar eerder was ze bij de Olympische Spelen van Sotsji 2014 eveneens actief. Van Ruijven veroverde in maart 2019 in Bulgarije de wereldtitel op de 500 meter, haar specialiteit. Op die afstand is ze meervoudig Nederlands kampioene.