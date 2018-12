Nederlandse pers over zinderende (en verloren) hockeyfinale tegen België: “Voelde wat onrechtvaardig. Wéér net niet” XC

16 december 2018

16u58

Bron: AD/NOS/Telegraaf/Hockey.nl 3 Meer Sport België is wereldkampioen hockey. De Red Lions versloegen Nederland in de finale. En dat na bloedstollende shoot-outs. Ontgoocheling alom bij Oranje, zo valt ook in de Nederlandse pers te lezen.

AD: “Net niet. Wéér net niet. Ook 2018 wordt het niet jaar van de wereldtitel voor de hockeyers van Oranje. In de finale won België na shoot-outs nadat de reguliere speeltijd met 0-0 was afgesloten. Maar wat scheelde het weinig. Het voelde wat onrechtvaardig, een wereldtitel hockey die werd beslist op shoot-outs. Maar zo is nu eenmaal de regel. Zo blijft de laatste Nederlandse wereldtitel hockey die van Utrecht, 1998.”

NOS: “Na een veelbelovende openingsfase kozen beide ploegen al snel voor zekerheid boven avontuur. Het resulteerde in een eerste helft waarin kansen nauwelijks te noteren waren. In de tweede helft werd het spel er door de toenemende vermoeidheid niet beter op. Na de verloren olympische finale (tegen Argentinië) en de verloren EK-finale, lukte het de beste Belgische hockeygeneratie ooit vervolgens om via de shoot-outs af te rekenen met het finale-complex.”

Telegraaf: “Na de officiële speeltijd stond het nog 0-0. In de reguliere speeltijd waren er nauwelijks kansen voor beide landen. Daarom moesten net als in de halve finale tegen Australië shoot-outs de beslissing brengen. Deze keer trok Oranje in die bloedstollende beslissing aan het kortste eind.”

Hockey.nl: “Voor Nederland is het de tweede zilveren medaille op een WK op een rij. Een prestatie die tot grote teleurstelling in het Nederlands kamp leidde. Met betraande ogen liepen diverse Oranje-spelers na afloop over het veld. Het ongeloof en de ontgoocheling waren groot. Aan de andere kant vielen de Belgen elkaar in de armen. Vol vreugde nam aanvoerder Briels de wereldbeker in ontvangst. Voor Nederland restten slechts de troostprijzen: Thijs van Dam werd talent van het toernooi, Pirmin Blaak gekroond tot de beste keeper.”

