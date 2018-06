Nederlandse kickbokser Verhoeven is oppermachtig en verdedigt wereldtitel TLB

03 juni 2018

08u03

Bron: AD.nl 4 Meer Sport Rico Verhoeven heeft zijn wereldtitel kickboksen voor de zevende keer op rij verdedigd. Het Nederlandse zwaargewicht won in Birmingham van Mladen Brestovac uit Kroatië.

Tijdens Glory 54 in Groot-Brittannië had Verhoeven de volle vijf rondes nodig, maar hij kwam nooit echt in de problemen. De juryleden riepen de Nederlander in alles rondes uit tot winnaar, waardoor het een soevereine overwinning werd.

Zodoende verdedigde Verhoeven zijn wereldtitel voor de zevende keer. Op 21 juni 2014 versloeg hij Daniel Ghita met een unanieme jurybeslissing en veroverde hij de kampioensriem. Daarna deden achtereenvolgens Errol Zimmerman, Benjamin Adegbuyi (tweemaal), Brestovac, Anderson Silva en Jamal Ben Saddik een verwoede poging om de belt in het zwaargewicht over te nemen.