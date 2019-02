Nederlandse Ireen Wüst pakt wereldtitel op 1500 meter YP

10 februari 2019

De Nederlandse Ireen Wüst heeft vandaag tijdens de wereldkampioenschappen schaatsen in Inzell de titel op de 1.500 meter veroverd. Wüst zegevierde in 1:5281, een nieuw baanrecord. Het oude stond met 1:54.03 ook op naam van Wüst. De tweede plaats was voor de Japanse Miho Takagi in 1:53.32. Derde werd in 1:53.36 de Amerikaanse Brittany Bowe.