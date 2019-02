Nederlandse Ireen Wüst pakt wereldtitel op 1.500 meter, Swings grijpt naast medaille na valpartij YP

10 februari 2019

16u55

Bron: Belga 0

De Amerikaan Joey Mantia heeft vandaag op de wereldkampioenschappen schaatsen in Inzell zijn werelditel op de massastart verlengd. Irene Schouten uit Nederland won bij de vrouwen.

In de sprint bleef Mantia de Zuid-Koreanen Cheonho Um en Jaewon Chung voor. Bart Swings kwam in de voorlaatste bocht ten val.

De Canadese Ivanie Blondin eindigde bij de vrouwen als tweede. De Russin Elisaveta Kazelina werd derde.

Nederlandse Ireen Wüst pakt wereldtitel op 1.500 meter

De Nederlandse Ireen Wüst heeft de titel op de 1.500 meter veroverd. Wüst zegevierde in 1:5281, een nieuw baanrecord. Het oude stond met 1:54.03 ook op naam van Wüst. De tweede plaats was voor de Japanse Miho Takagi in 1:53.32. Derde werd in 1:53.36 de Amerikaanse Brittany Bowe.