Nederlandse hockeyvrouwen winnen World League na zege tegen Nieuw-Zeeland Redactie

10u35

De Nederlandse hockeysters hebben in Auckland overtuigend de finaleronde van de Hockey World League gewonnen. In de finale was Oranje met 3-0 te sterk voor gastland Nieuw-Zeeland.

Na een doelpuntloos eerste kwart nam de ploeg van bondscoach Alyson Annan afstand. Kelly Jonker en Maria Verschoor brachten de 2-0 ruststand op het bord. Meteen na de pauze maakte Laurien Leurink er 3-0 van.

In de groepsfase had Nederland ook al met 4-0 gewonnen van de Nieuw-Zeelandse vrouwen, die twee jaar geleden in de finale verloren van Argentinië. Nederland had twee jaar eerder de eerste editie van de World League gewonnen.

De Red Panthers namen niet deel aan het eindtoernooi. Hun mannelijke tegenhangers, de Red Lions, spelen begin september in het Indische Bhubaneswar wel mee in de derde editie. Ze verloren in 2015 in Raipur (ook India) de finale met 2-1 van Australië.

De Oranje Dames hebben nu de eerste én de laatste editie van de Hockey World League gewonnen.



2012-13 🏆 Nederland

2014-15 🏆 Argentinië

2016-17 🏆 Nederland pic.twitter.com/q1IVhutzIc OranjeHockey 🇳🇱(@ oranjehockey) link

Afgelopen! De Oranje Dames winnen de allerlaatste editie van de Hockey World League! 🏆 #HWL2017 pic.twitter.com/lHtFiQih8b OranjeHockey 🇳🇱(@ oranjehockey) link