Nederlandse ex-wereldkampioene schaatsen (37) verliest strijd tegen longkanker LPB

03 januari 2019

De Nederlandse ex-schaatster Paulien van Deutekom is op 37-jarige leeftijd overleden aan longkanker. Van Deutekom beleefde in 2008 het hoogtepunt uit haar carrière toen ze wereldkampioene allround werd. Dat jaar behaalde ze ook zilver bij de WK afstanden op de 1.500 en 3.000 meter, en goud op de ploegachtervolging. Daarna wist ze nooit meer dat niveau te halen. In 2012 stopte ze met schaatsen. Daarna was ze nog een tijdje werkzaam als analist voor de NOS bij schaatswedstrijden. Van Deutekom deed één keer mee aan de Olympische Spelen. In 2006 eindigde ze in Turijn op de 1.500 meter als dertiende en met de Nederlandse vrouwenploeg als zesde op de achtervolging.