Nederlandse darter blokkeert he-le-maal, tegenstanders helpen hem om 'dartitis' te overwinnen

Bron: AD.nl

Berry van Peer, de naam doet waarschijnlijk bij weinigen een belletje rinkelen. Toch gaat de 21-jargie Nederlander op de Grand Slam of Darts in Wolverhampton gevoelig over de tongen. Reden: dartitis.

Hij is een van dé aanstormende talenten in het dartswereldje, maar de afgelopen dagen liep het in Wolverhampton voor geen meter voor onze jonge Noorderbuur. Van Peer lijdt aan dartitis en dat hebben vriend en vijand op de Grand Slam of Darts geweten.

Iedere darter is bevreesd voor het fenomeen. Eric Bristow, vijfvoudig wereldkampioen pijltjesgooien, overkwam het als een van de eersten in 1986. Bristow kon van het ene moment op het ampere zijn darts niet meer naar de roos gooien. Een psychologische blokkering in de hersenen die plots voor angst bij de speler zorgt. Weg fijne motoriek. Ook Van Peer blokkeerde afgelopen week enkele keren tijdens zijn groepswedstrijden in Wolverhampton. De Nederlander had zichtbare moeite om het pijltje los te laten en dat leidde bij momenten zelfs tot tranen. Zo ook in de partij tegen Gary Anderson. Van Peer blokkeerde andermaal.

Thank you very much @GaryAnderson180 been my inspiration from darts since i started... unbelievable feeling for me to finally play on the stage with you. Thank you so much! Appreciated! #SuperMan Berry van peer(@ Berry_vp) link

"Je toonde klasse en vastberadenheid"

Het publiek in Wolverhampton -dat eerst nog wat cynisch reageerde op de lage gemiddeldes van Van Peer- scandeerde plots massaal zijn naam en ook Anderson sprak bemoedigende woorden aan het adres van de Nederlander. Ook op Twitter uitte de tweevoudig wereldkampioen zijn respect. "Je toonde klasse en vastberadenheid. Ik moest mijn tranen tegenhouden. Ik hoop dat je er snel overheen komt en laten we hopen dat mensen achter je gaan staan en je steunen."

De emoties die lang opgekropt waren, kwamen helaas los bij de Nederlander. "Ik heb niet overwogen weg te lopen, maar het was echt een hel, ook al heb ik er van genoten op een heel andere manier dan gisteren. Anderson gooide 110 gemiddeld, dat is fantastisch om mee te maken."

Van Peer is ondanks zijn dartitis wel doorgestoten tot de laatste zestien op de Grand Slam of Darts. In zijn beslissende groepswedstrijd tegen Menzies moest de Nederlander opnieuw de emoties overwinnen. Benieuwd of hij zich de volgende wedstrijd opnieuw door de akelige fases heen kan spartelen.

😢 Pure emotion on the oche as Van Peer overcomes 'dartitis' to beat Menzies



Look at what it means...



📹 @OfficialPDC pic.twitter.com/iMhkKitatO The Sportsman(@ TheSportsman) link

Hear from a very emotional Berry van Peer after battling his dartitis to qualify from Group H.



A staggering achievement! 👏👏#LoveTheDarts pic.twitter.com/5RDpBwiIKY PDC Darts(@ OfficialPDC) link

RV. Berry van Peer na zijn wedstrijd tegen Menzies.