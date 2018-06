Nederlanders houden Belgen uit finale Wereldbeker darts XC

04 juni 2018

07u21

Bron: Belga Kim Huybrechts (PDC-14) en Dimitri Van den Bergh (PDC-36) zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale in de Wereldbeker darts. In het Duitse Frankfurt moest het Belgische duo in de halve finale met 2-0 hun meerdere erkennen in Michael van Gerwen (PDC-1) en Raymond van Barneveld (PDC-11).

Huybrechts en Van den Bergh die al een sterk parcours achter de rug hadden, moesten het opnemen tegen drievoudig kampioen Nederland. In de eerste single wedstrijd kon Huybrechts aanvankelijk gelijke tred houden met de nummer één van de wereld Van Gerwen. Bij een 3-2 stand voor laatstgenoemde liet Huybrechts de kans liggen om een beslissende leg uit de brand te slepen, waarna de Nederlander voor het eerste punt zorgde. Van Gerwen wierp een gemiddelde van 105.78 per drie darts tegen 97.65 voor Huybrechts. De druk lag nu bij Van den Bergh die het moest opnemen tegen de vijfvoudige wereldkampioen Van Barneveld.

Van Gerwen verslaat Kim Huybrechts en zo komt Nederland 1-0 voor. 🇧🇪 pic.twitter.com/iWbOBRyOY0 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

In een zeer hoogstaande wedstrijd nam 'Barny' een 2-0 voorsprong en dit na een aantal 180 maximum worpen en een 161 uitworp. Van den Bergh sloeg terug en hing de bordjes gelijk. In leg vijf miste de Van den Bergh echter drie darts voor een 3-2 voorsprong. Van Barneveld prikte een 97 uitworp weg waarna hij ook de zesde leg won. De ondertussen 51-jarige Hagenaar noteerde een gemiddelde van 113.38 per drie darts. Van den Bergh kwam uit op 107.54.

Eerder had het Belgische duo Huybrechts en Van den Bergh in de kwartfinale de Engelsen Robb Cross (PDC-3) en Dave Chisnall (PDC-7), na een thriller in een extra dubbelwedstrijd, met 2-1 aan de kant gezet. In die beslissende dubbelwedstrijd lukte de Belgen een gemiddelde van 100.2 per drie darts, de Engelsen bleven steken op 87.4. In de individuele wedstrijden wierp Van den Bergh 91.25 per drie darts. Zijn tegenstrever Chisnall kwam niet verder dan 86.86. Huybrechts wierp in zijn wedstrijd tegen Cross 98.87 per drie darts, maar de regerende wereldkampioen deed met een gemiddelde van 107.48 veel beter.

SCHITTEREND! 🎯 Huybrechts en Van den Bergh verslaan de Engelsen en gaan door naar de halve finales van de World Cup of Darts! 🇧🇪🔥 #LoveTheDarts pic.twitter.com/MkZh5GUUfZ Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

De Nederlanders trokken in de finale de positieve lijn verder en versloegen de Schotten Peter Wright (PDC-2) en Gary Anderson (PDC-4) met 3-1, wat meteen de vierde Wereldbeker darts is voor onze Noorderburen.

Uitslagen:

Kwartfinales:

België - Engeland 2-1

Single wedstrijden:

Rob Cross (Eng/2) - Kim Huybrechts (Bel/14) 4-2

Dimitri Van den Bergh (Bel/36) - Dave Chisnall (Eng/7) 4-3

Dubbels:

België - Engeland 4-0

Halve finales:

Nederland - België 2-0

Single wedstrijden:

Michael van Gerwen (Ned/1) - Kim Huybrechts (Bel/14) 4-2

Raymond van Barneveld (Ned/11) - Dimitri Van den Bergh (Bel/36) 4-2

Finale:

Nederland - Schotland 3-1